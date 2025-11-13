Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Futbol A Takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuştu… Süper Kupa finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı için de açıklamalar yapan Özbek, “Yer konusunda şüphem var” dedi. Dursun Özbek’in açıklamaları şu şekilde:

"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."