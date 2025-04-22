Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Kupası yarı final mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti."

"Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak."

"5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor."

"Her maça final havasında çıkıyoruz, çıkmamız gerekiyor. Herkese bu mesajı vermek istiyorum. Lig devam ediyor, biten bir şey yok. Ligin en heyecanlı, seyredilebilir dönemine giriyoruz. Her takım bütün eforunu sarf ederek mücadele ediyor. Galatasaray olarak bütün çabamız ligde kalan 6 finali ve kupada kalan 2 finali aynı konsantrasyonla oynamak ve hedefe ulaşmak."