Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu sezona uygun bir kadro kurduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı takım, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde dünya futbolunda marka olmuş takımlar mücadele ediyor. Galatasaray da bu takımlardan bir tanesi. Özellikle performansı yüksek takımların gelmesi Galatasaray'ı motive eden bir husus. Son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü ona göre bir takım kurduk. Zaten geçen sezondan gelen kadroyu muhafaza ediyoruz. Birkaç nokta transfere ihtiyacımız vardı. Onları gerçekleştirdik. Bir-iki ufak eksiğimiz olabilir. Onları sonuçlandırmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımıza ve Türk insanına çok güzel maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum. İnşallah şans da bizim yanımızda olur. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye kadar gitmek. Bu hedef için çalışıyoruz." diye konuştu.

Wilfried Singo transferi için Monaco yöneticileriyle görüşmeleri olduğunu hatırlatan Özbek, "Onlara, 'Burada inşallah maç yaparız.' demiştim. O da oldu. Özellikle Fransa'da çok büyük bir taraftar grubumuz var. Yapacağımız maçların bir kısmı deplasmanda olsa da kendi evimizdeki rahatlıkla oynayacağız. Özellikle Monaco'da Fransa'dan gelecek taraftarlarımız bizi teşvik edecektir. Frankfurt da evimiz gibi. Hem başarı hem de futbol keyfi olarak güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.