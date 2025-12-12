Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi.

TOPLANTI ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

12 Aralık Cuma günü saat 11.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacağı açıklanan Dursun Özbek'in toplantısı öncesinde olay çıktı. Sansürsüz Futbol'un haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı öncesi, stadyum güvenlikleri, bazı basın mensuplarını darp etti. Çıkan olaylar sonucu basın mensupları basın toplantısına katılmama kararı aldı. Yöneticiler ve bazı gazetecilerin ısrarı ile basın toplantısı gecikmeli de olsa başladı.

Başkan Özbek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Son derece üzüldüm. Gerekeni yapacağım. Arzu ettiğim bir şey değil, tarzımız değil. Kimse kusura bakmasın. Gerekeni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Sizler Galatasaray'ı haber yapan, Galatasaray ile ilgili söylediklerimizi Galatasaray sevdalılarına duyuranlarsınız. İş ortağımızsınız. Böyle bir tavır olabilir mi! Lütfen kusura bakmayın."

KENETLENİN MESAJI

Gecikmeli başlayan basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na yanıtlar ve hakem kararları gibi gündem maddelerini ele aldı. Galatasaray, basın toplantısıyla birlikte bir mesaj da verdi. Sarı-kırmızılılar, Dursun Özbek'in basın toplantısı öncesi toplantı salonuna, "Kenetlen! Başka Galatasaray yok!" yazısı yazdı.

Dursun Özbek, hedeflerine yürüdüklerini ifade ederek "Sene başında takımımız için önemli hedefler koymuştuk. Önümüzde 2 önemli maçımız var. Hocamızla, taraftarlarımızla, yönetimimizle bu 2 maça konsantreyiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki yolumuza devam edeceğimize inanıyorum." dedi.

'TARAFSIZLIĞINI KAYBETMİŞTİR'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt veren Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu tarafsız olmamakla suçladı.

TFF Başkanının açıklamaların maksatlı olduğunu belirten Dursun Özbek “Artık susmak mümkün değil! TFF Başkanı, önemli Monaco maçımız öncesi yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir! Göreve geldiğinden beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüzle alakalı! Neymiş efendim Türkiye'nin çektiği kuranın gururunu yaşayamamış. Benim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün, bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, milli gurur hak etmiyor mu? Milli bir olay değil midir?

Konuşmasının sonunda bize başarılar diliyor ama yaptığı açıklamalarla aslında başarıyı Monaco’ya dilemiş oluyor. Buradan sadece Türk futbol kamuoyuna değil, bütün Türkiye’ye soruyorum: ‘Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar’ sözü TFF Başkanına yakışır mı?

Bu söylemdeki ‘köpek’ kim, ‘çomaksız gezen’ kim?” dedi.

'TEHDİT EDİYOR'

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nun ifadelerini tehdit olarak nitelerken "Bizi kuzu gibi dinlediler’ diyorsan bunun anlamı açıktır: Bize karşı ağzını açamazsın, laf edemezsin. Bu, yüzde yüz tehdit içeren bir ifadedir. Kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın. ‘Kuzu’ kelimesi öyle ya da böyle diye geçiştirilemez.

Bana konuşmanda 'Dursun abi' diye bahsediyorsun, sonra mikrofona geçince 'kuzu gibi dinlediler' diyorsun. Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? 'Sen beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim?" ifadelerini kullandı.

'KOLTUĞU İŞGAL EDEMEZ'

Dursun Özbek "Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz." sözleriyle TFF'ye istifa göndermesi yaptı.

Adalet anlayışını da doğru bulmadığını belirten Özbek "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya. Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi." diye konuştu.

'TARAFSIZ OLDUĞUNU SANIYORSUN'

Dursun Özbek, tarafsızlık vurgusu yaparken "Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum. Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur." dedi.

'BAŞKANLIKTAN DÜŞÜRMEK İSTİYOR'

Dursun Özbek, TFF'nin kendisini başkanlıktan düşürmek istediğini iddia ederken "Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor. Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek! Size kim ceza verecek! Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz." değerlendirmesinde bulundu.