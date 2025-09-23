Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Galatasaray'daki tesisleşme sürecine değinen Dursun Özbek, önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade etti.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı, futbol ve salon sporlarını belirli bir noktaya taşımak için mücadele ettiklerini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Futbolla başladık ama salon sporları için stadyumun yanında 62 dönümlük bir araziyi uzun süreli kiralama suretiyle bünyemize kattık. Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme havuzu ve diğer salon sporlarına hizmet edecek tesis için harekete geçtik. Şu anda ruhsat aşamasındayız.

Çok kısa sürede ruhsat işlemleri bitmiş olacak. Buradaki voleybol salonu, başarı çizgimizi çok daha yukarılara çekecek. Galatasaray'ın kendisine ait tesisleşme çabasının bir parçası da voleybola ait. Yüksek seviyede yatırım hacmi olan bu girişimin 3-4 senede bitmesi. Biz harekete geçtik. Kısa süre sonra bir temel atmayla buradaki inşai faaliyetimize başlayacağız. Futbol ve salon sporlarını belli bir seviyeye getirmek istiyoruz. Galatasaray yaklaşık 17 branşta 2.000'e yakın sporcuyla Türk sporuna hizmet etmektedir."

Şu anda tesislerimizin, salon sporlarıyla ilgili özellikle, dağınıklık var. Her branş farklı koşullarda devam ediyor. Bunları bir merkeze toplamak genel giderleri çok aşağı çekecek. Aidiyeti de fazlasıyla yerleştirecektir. Bu proje, Galatasaray'ın yüzyılının projesi olacaktır. Galatasaray'ın geleceği için bu tesisleşme büyük rol oynayacak. Temel atma töreni yakında olacaktır umarım."

TEKNİK EKİP SÖZLERİ

Frankfurt maçından sonra teknik ekibe yönelik eleştiriler hakkındaki soruya da yanıt veren Dursun Özbek, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Tüm camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Üzüntüsü içindeyiz. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz. Sporun içinde bazı dönemler, bazı olaylar vardı ki beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt maçında da böyle olmuştur, çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz." dedi.

SARAN ÜZERİNDEN MESAJ

Fenerbahçe'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından iki kulüp arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Evet Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi.

Sportif faaliyetlerimizin herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla, sporun getirdiği birleştirici özelliğine uygun olmasına arzu ediyorum. Beklentim odur ki, rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin. Türkiye bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız budur. Benim ve arkadaşlarımın beklentisi budur. İnşallah öyle olur." diye konuştu.