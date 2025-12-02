İstanbul'un Kartal ilçesinde yer alan Anadolu Adalet Sarayı, bugün meydan savaşını andıran görüntülere sahne oldu.



Bir davada husumetli olduğu öğrenilen iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde polis ve güvenlik güçlerini görmeyince birbirlerine saldırdı.



Kadınların da dahil olduğu kavgada çok sayıda kişi yerlerde sürüklenirken, dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE POLİS YOK MU?



Normal şartlar altında olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede, tarafların dakikalarca süren kavgasına güvenlik ekiplerinin müdahale etmemesi ise sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar, kavga görüntülerine "İstanbul'un göbeğindeki adliyede gündüz vakti güvenlik görevlisi ve polis yok mu?' yorumunu yaptı.