Temizlenmek amacıyla her gün kullanılan duş lifleri, kullanım sonrasında banyo içerisinde bırakıldığında ciddi cilt enfeksiyonlarına davetiye çıkarabiliyor. Dermatologlar ve mikrobiyologlar, nemli ortamda bekleyen liflerin kısa sürede tehlikeli birer bakteri ve mantar yuvasına dönüştüğüne dikkat çekti.

Duş sırasında vücuttan arındırılan ölü deri hücreleri, liflerin gözenekli dokusu içine hapsoluyor. Duş sonrasında banyoda oluşan yüksek nem ve sıcaklık ile birleşen bu organik kalıntılar, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir kuluçka ortamı yaratıyor.

"BAKTERİLER İÇİN KUSURSUZ BİR ZİYAFET SOFRASI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’li Dermatolog Dr. Melissa Piliang (Cleveland Clinic), duş liflerinin hijyenik risklerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Duş lifleri gözenekli yapıları nedeniyle ölü deri hücrelerini ve kiri içine hapseder. Lifi banyonun nemli ve sıcak ortamında bıraktığınızda, bu kalıntılar bakteriler ve mantarlar için adeta kusursuz bir ziyafet sofrasına dönüşür. Ertesi gün aynı lifle vücudunuzu ovaladığınızda ise biriktirdiğiniz bu mikropları doğrudan cildinize, özellikle de tıraş sonrası açılan mikroskobik kesiklere bulaştırmış olursunuz."

Mikrobiyolojik araştırmalar, uzun süre nemli kalan liflerde özellikle Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus (stafilokok) türü bakterilerin hızla çoğaldığını ortaya koydu.

Bu bakterilerin cilde teması; kıl kökü iltihabı, inatçı vücut akneleri, mantar enfeksiyonları ve hassas ciltlerde egzama ataklarının tetiklenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

UZMANLARDAN HİJYEN ÖNERİLERİ

Cilt sağlığını korumak için duş liflerinin bakımına özen gösterilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:

Banyo dışında kurutun:

Lifler her kullanımın ardından iyice durulanıp sıkıldıktan sonra banyonun nemli ortamından çıkarılmalı ve hava sirkülasyonunun olduğu kuru bir alanda kurutulmalıdır.

Düzenli arındırın:

Sentetik lifler haftada bir kez seyreltilmiş sirkeli suda bekletilmeli veya uygun programda çamaşır makinesinde yıkanmalıdır. Doğal kabak lifleri ise haftalık olarak kaynar sudan geçirilerek dezenfekte edilmelidir.

Kullanım süresini aşmayın:

Sentetik duş liflerinin en geç 3 ila 4 haftada bir, doğal liflerin ise 1 ila 2 ayda bir yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Lif üzerinde renk değişimi veya koku oluşumu fark edildiğinde süre dolmadan kullanıma son verilmelidir.