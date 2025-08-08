Fenerbahçe ile geçirdiği 2 yılın ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni durağı belli oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Al-Wahda, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de yıllık 3.5 milyon Euro maaş alan Tadic'in Al Wahda'ya yıllık bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'ya imza attığı belirtiliyor.
BAE ekibinden yapılan açıklamada, "Al-Wahda Futbol Kulübü, kulüp yönetiminin A takım kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırp profesyonel oyuncu Dusan Tadic'i transfer ettiğini duyurdu." ifadesine yer verdi.
Tadic, Sırp ekiplerinden Kızılyıldız'ın da gündemine gelmişti fakat Belgrad ekibi ilerleyen süreçte transferden vazgeçmişti. Tadic aynı zamanda İspanya'dan 2 takımın teklifini reddetti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 53 maça çıkan Tadic, 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.