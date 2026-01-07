Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana gelen ve Libya menşeli bir uçağın düşmesiyle sonuçlanan kazanın ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında hem Uçuş Veri Kayıt Cihazı'nın (FDR) hem de Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nın (CVR) bulunduğunu belirtti. Ancak her iki cihazın da çarpmanın etkisiyle fiziksel olarak hasar gördüğü tespit edildi.

İNCELEME İNGİLTERE'DE YAPILACAK

Bakan Uraloğlu, uluslararası havacılık prosedürleri gereği cihazların İngiltere'ye gönderilmesine karar verildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Karakutu ve ses kayıt cihazlarının ikisi de hasarlanmış durumda. Veri kaybı yaşanmaması ve kazanın oluş şeklinin net bir şekilde ortaya konulabilmesi için cihazlar İngiltere’deki yetkili laboratuvarlarda incelenecek," ifadelerini kullandı.