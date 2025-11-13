Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Uçağın kara kutusu, dün Türkiye’ye getirildi.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazaya ilişkin ön inceleme raporunun kısa sürede tamamlanacağını açıklarken,

70 kişilik Türk uzman ekibi, kaza bölgesinde ayrıntılı çalışmalar yürüttü. Geniş bir alana yayılan enkazda arama-kurtarma ekipleri, en küçük vida parçasına kadar tüm bulguları delil olarak topladı.

BURUN VE KUYRUK KISMI AYRILDI

Kazadan elde edilen ilk görüntülerde, uçağın burun ve kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığı dikkat çekiyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda, uçağın yere çarpmadan önce büyük bir parçanın, gövdeden koparak düştüğü de görülüyor. Bir başka videoda ise uçağın kuyruk kısmı, tamamen bağımsız olarak düşerken görülüyor. Bu parça ana gövdeden uzak bir noktaya düştü, uçağın gövdesi ise bir süre sonra yere çarptı.

MOTORLARDA ANORMALLİK ŞÜPHESİ

Videolarda uçağın dört motorunun kanatlarda yerinde olduğu fakat bir motorun diğerlerinden farklı göründüğü belirtildi. Bazı pervanelerin dönmeye devam ettiği, bir veya iki motordan kısa süreli alev ve duman çıktığı görüldü. Bu durumun, kazadan önce teknik bir arızaya işaret edip etmediği, kara kutu incelendikten sonra netlik kazanacak.

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR

C130 tipi uçaklarda, bu tip bir kaza 2017 yılında ABD'de yaşandı. Bu kazada, uçağın sol kanadındaki bir motorlardan birindeki pervane arızası faciayı tetikledi. Yüksek devirde çalışan motorun dengesi bozulurken, pervane kanadı uçağın burun kısmını parçaladı, bu bölüm tamamen koptu. Ancak Gürcistan’daki kazada uçağın kuyruk kısmı önceden kopmuş görünüyor. İki kaza arasında doğrudan benzerlik bulunduğuna dair yeterince delil yok.

RAPOR BEKLENİYOR

Tüm enkaz parçaları Türkiye’ye getirildikten sonra kapsamlı incelemeye tabi tutulacak. Kaza nedenine dair farklı yorumlar yapılmasına karşın, kesin sonuç kara kutu çözümlemesiyle ortaya çıkacak. Ön inceleme raporunun kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.