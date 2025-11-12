Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin (28) şahadet haberi, memleketi Çorum’daki ailesine ulaştı.
ACI HABER BABAEVİNE ULAŞTI
Şehidin şahadet haberini, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde oturan babası Rüştü İbbiği’ne askeri yetkililer ile sağlık ekipleri verdi. Acı haberin ardından babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Mahalle sakinleri ve yakınları, taziye için eve gelmeye başladı.
Yaklaşık 5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin bekar ve 4 kardeş olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin, düzenlenecek askeri törenin ardından Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.