Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalması nedeniyle dar gelirli çalışanların sosyal yardım ve desteklere bağımlılığının arttığını belirledi. İktidarın sosyal yardımları seçim malzemesi olarak kullandığı, düşük gelirli yardıma muhtaç hanelerin yardımların kesileceği endişesiyle iktidara oy verdiği iddia ediliyordu.

TOPTANCI YAKLAŞIM

TEPAV, ‘Toptancı Bir Yaklaşımla Ele Alınan Asgari Ücret Tartışmalarına Hane Odaklı Yaklaşım Geliştirmek’ adlı bir değerlendirme notu yayımladı. Türkiye’de asgari ücret tartışmalarının yaşam maliyetlerini kavramaktan uzak bir şekilde ele alındığı belirtildi.Asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40-45 seviyesinde olduğu, bu sayının özellikle 2022’den sonra hızla arttığı belirtildi. Türkiye’de eşitsizliğin derinleşmesiyle birlikte çalışan yoksulluğunun da arttığı belirtilen notta şu tespitler yapıldı: “Asgari ücretin hane yoksulluk sınırı altında kalması ve düşük gelirli hanelerin diğer gelirlerindeki göreli azalma ile birlikte ücretli çalışanların sosyal yardımlara ve desteklere bağımlılığı da artmaktadır.

Asgari ücret ve asgari ücretin yüzde 10 üzerine kadar ücret alanların toplam zorunlu sigortalılara oranının 2025 yılında yüzde 45-50 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Bu da 7.6-8.5 milyon kişiye karşılık gelmektedir. En yoksul yüzde 10 hanenin emekli aylığı dahil sosyal yardımlara bağımlılığı yüzde 65 oranında çıkmaktadır.”

‘Oy çıkmazsa yardımları keseriz’

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da TBMM’deki konuşmasında, bu konuya değindi ve sosyal yardımların iktidar tarafından oy için tehdit malzemesi olarak kullanıldığını iddia etti. Arı “Muhtarlar hizaya çekiliyor, köylerdeki sosyal yardımları keseriz’ diye tehdit ediliyor. Seçim dönemlerinde kaymakamlara görev verip muhtarları tehdit ediyorlar” diye konuştu. Arı, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine de, “Köyünüzden bize düşük oy çıkarsa sosyal destekleri keseriz diyorlar, yaşlı teyze ve amcalar ne yazık ki inanıp oy veriyor” dedi.