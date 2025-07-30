Dar bir bantta hareket eden altın fiyatları yaz aylarını tatil modunda geçirirken, uluslararası kurumlar değerli metalde yeni rekorlar öngörüyor. ABD merkezli finans şirketi Fidelity’nin tahminine göre altın fiyatları, 2026’nın sonuna kadar 4 bin dolarlık tarihi seviyeye yükselerek rekor kırabilir.

ÇEYREK İÇİN 10 BİN TL TAHMİNİ

Orta Vadeli Program’da öngörülen 2026 yılı dolar kurunun da 47.8 lira olduğunu göz önünde bulundurursak, Fidelity’nin 4.000 dolar tahmini gerçekleşirse 2026’da gram altın fiyatları 6.147 liraya, çeyrek altın da 9.867 liraya ulaşabilir.

Cumhuriyet altını ise tahminler gerçekleşirse gelecek yıl 39.469 liraya çıkabilir. Fidelity’nin altındaki rekor beklentisinin nedenleri olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelmesi, doların zayıflaması ve küresel merkez bankalarının altın rezervlerini büyütmek istemesi gösterildi.

Fidelity’nin fon yöneticisi Ian Samson, ‘boğa’ piyasasındaki altın fiyatlarını geçmiş döngülerle karşılaştırarak “Ons altın 2001’den 2011’e kadar yıllık ortalama yüzde 20 getiri sağlamıştı. 2021’den bugüne kadar da yine yıllık ortalama yüzde 20 getiri sağlıyor” yorumunu yaptı. Yılbaşından bu yana altının küresel fiyatı yüzde 26, yurt içi fiyatı da yüzde 46 oranında artış gösterdi.

FED'İN KARARI NE OLUR?

Piyasanın beklentiis ise Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4,50 seviyesinde sabit tutması yönünde. Fed'in faizleri değişmemesi piyasalar üzerinde etki oluşturmayabilir ancak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalarda faiz politikasına yönelik vereceği mesajlar piyasalar üzerinde etkili olabilir.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları kritik Fed kararı öncesinde yatay seyrediyor. Ons altın dünü 3 bin 307 ile 3 bin 334 dolar aralığında geçirdi. Bugün ise sabah seansında 08.14'te 3 bin 327 dolarda bulunuyor.

Dolar/TL'deki yatay seyir ve ons altındaki sakin seyrin etkisiyle gram altın, 4 bin 339 lirada bulunuyor.