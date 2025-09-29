Kanada'nın Winnipeg kentinde yaşayan çiftin yaptığı tadilat sırasında açılan küçük bir delikten bakıldığında bir iskelet kafası görüldü. Çift panikle duvarı biraz daha açtı ve sonunda tüm iskeleti ortaya çıkardı. Ancak kısa sürede bunun gerçek olmadığını, plastik bir iskeletin kot pantolon, gömlek ve kemerle giydirildiğini fark ettiler.

Üstelik gömleğin cebinde katlanmış ve "BOO! Ha ha, korkuttum mu? - Jason Lane, 2013" yazılı bir not da buldular.

BİR DE USB BELLEK BULDULAR

Evin 1941'de yapıldığını söyleyen ev sahibi Kaleigh Allison, iskeletin cüzdanında bir de USB bellek bulduklarını anlattı. Belleğin içinde önceki sahibin evin tarihini, tadilat öncesi fotoğraflarını ve hatta büyükbabasına ait görüntüleri paylaştığı ortaya çıktı. Önce gülen çift, USB belleği araştırdıktan sonra yaşamın devinimi üzerine bir sorgulama içine girdi...

Allison, "İskeleti tekrar duvara koymayı ve kendi fotoğraflarımı, evin hikayesini de aynı USB'ye eklemeyi düşünüyorum" dedi.