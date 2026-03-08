Yenilenebilir enerji pazarında taşınabilir çözümlere olan talep artarken, güneş panellerinin "gece ve yağmurlu hava" kısıtlamasını aşan yeni bir teknoloji devreye girdi. Shine 2.0 adı verilen mikro rüzgar türbini, güneş ışığına ihtiyaç duymadan sadece hafif bir esintiyle kesintisiz enerji sağlama vaadiyle öne çıkıyor. Özellikle kampçılar, doğa tutkunları ve şebekeden bağımsız yaşayanlar için tasarlanan cihaz, kompakt yapısıyla enerji üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

SIRT ÇANTASINDA TAŞINABİLEN GÜÇ SANTRALİ

Shine 2.0, yaklaşık bir sırt çantasına sığabilecek boyutlarda olmasına rağmen 50 W güce kadar enerji üretebiliyor. Dahili 12.000 mAh bataryası sayesinde üretilen enerjiyi depolayabilen cihaz; telefon, dizüstü bilgisayar ve dron gibi elektronik aletleri hızla şarj edebiliyor. 13 ile 45 km/sa arasındaki rüzgar hızlarında tam verimle çalışan türbin, akıllı şarj kontrol cihazı sayesinde rüzgarın şiddeti değişse bile enerji üretimini optimize ediyor.

BLUETOOTH VE MOBİL UYGULAMA DESTEĞİ

Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden enerji üretimini anlık olarak izleyebilmesi. Bluetooth bağlantısı ve özel mobil uygulaması sayesinde rüzgar hızı, batarya durumu ve üretilen güç miktarı gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Ayrıca 75W hızlı şarj desteğine sahip USB Type-C portu, cihazın bir güç bankası (powerbank) gibi kullanılmasına da olanak tanıyor.

FİYATI VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ NETLEŞTİ

Aurea Technologies, Shine 2.0'ın piyasadaki en yüksek güç-ağırlık oranına sahip taşınabilir enerji ürünü olduğunu iddia ediyor. Kıyı bölgeleri, dağ sıraları ve açık ovalar gibi rüzgarın istikrarlı olduğu alanlar için ideal bir çözüm sunan cihazın satış fiyatları da belirlendi.

Yeni model, erken alıcılar için Indiegogo platformu üzerinden 400 dolar (yaklaşık 17.628 TL) fiyatla ön siparişe açıldı. Cihazın genel perakende satış fiyatının ise 571 dolar (yaklaşık 25.163 TL) olması planlanıyor.