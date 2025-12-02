Merkez Bankası, geçiş süreci kapsamında artık tedavülde olmayacak eski Euro madeni paralarını içeren özel başlangıç paketlerini satışa sundu. Kullanılmamış ve özellikle tarihsel niteliği bulunan bu setler, nümizmatik çevrelerde yüksek değere sahip olduğu için kısa sürede yoğun talep gördü.

TEK TİP PARA BİRİMİ ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Ancak ülkede para birimi değişikliğine yönelik tartışmalar sürüyor. Kamuoyu araştırmalarına göre Bulgaristan vatandaşlarının yaklaşık yarısı, Euro’ya geçişin ülkenin ekonomik egemenliğini zayıflatacağından ve bazı perakendecilerin fiyatları keyfi şekilde artırmasına yol açacağından endişe ediyor.

ENFLASYON TARTIŞMALARI

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne katılımıyla birlikte enflasyonda kısa süreli bir artış görülebileceğini, ancak piyasanın bu etkiyi hızlı şekilde absorbe edeceğini ifade etmişti.