İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması yarın Silivri’de başlayacak.

17 AYRI SUÇLAMA

İddianame, 11 Kasım’da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından gazetecilerle yapılan toplantıda kamuoyuna duyuruldu. İddianamede, sanıklar hakkında 143 farklı eylemle ilgili olarak “suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma” olmak üzere 17 ayrı suçlama bulunuyor.

Çok sayıda duyuma, tahmine ve kişisel kanaate işaret eden ifadelerin yer aldığı iddianamede yüzlerce kez “gördüm”, “duydum”, “işittim”, “hissettim”, “bana göre” şeklinde “tanıklıklar” var.İddianamede, örgütün eylemlerinin “ahtapotun kolları gibi” İstanbul’un geneline yayıldığı dört ayrı yerde vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu operasyonlarına ilişkin “ahtapotun kolları” benzetmesini ilk olarak 25 Mayıs 2025’te yapmıştı.

25 GAZETECİ İZLEYECEK

Mahkeme, duruşma salonuna girişlerin kartlı sistemle yapılacağını, sanıklar, avukatlar, tanıklar, basın mensupları ve görevliler için giriş kartı hazırlanacağını duyurdu. Salona en fazla 5 yabancı gazeteci alınacak. Ulusal basın kuruluşlarından, aynı basın grubundan yalnızca bir kişi olmak üzere toplam 20 gazeteci kabul edilecek. Duruşma sırasında sesli ve görüntülü kayıt cihazlarının kullanılamayacağı vurgulandı.

Tahmine dayalı tanıklıklar şöyle:

969 kez “Hatırladığım kadarıyla”

774 kez “Bilmiyorum”

691 kez “-mışlar,

mişler, muşlar”

546 kez “Duydum”

516 kez “Bildiğim kadarıyla”

499 kez “Olabilir”

401 kez “Öğrendim”

347 kez “Söylemişti”

235 kez “Düşünüyorum

136 kez “Olabilirim”

83 kez “Söylendi”

62 kez “Duyduğuma göre”

59 kez “Düşünmekteyim”

52 kez “Kaynaklı olarak öğrendim”

51 kez “Bilmemekteyim”

37 kez “Muhtemelen”

36 kez “Duymuştum”

9 kez “Duyuyordum”

9 kez “Hissettim”

15 gizli tanık var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3741 sayfalık iddianamesinde 247 kere “gizli tanık” kelimesi geçiyor. Gizli tanıkların isimleri şöyle: Meşe, Doğan, İlke, Çınar, Rüzgar, Maun, Gürgen, Mimoza, Köknar, Sekoya, Zeytin, Martı, Kartal, Şahin ve Ladin.

Kimler yargılanıyor

İddianamede İmamoğlu dışındaki “örgüt yöneticilerinin” Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız olduğu öne sürülüyor.

Savcılığa göre İBB Spor Kulüpleri Başkanı ve iş insanı Fatih Keleş, örgütün “en önemli yöneticisi” konumunda yer alıyor. İtirafçıların da olduğu diğer sanıklardan bazıları şöyle:

-Ertan Yıldız (İtirafçı) 301 yıla kadar hapis isteniyor

-Necati Özkan (İmamoğlu’nun kampanya direktörü) 27 yıla kadar hapis isteniyor

-Adem Soytekin (İtirafçı iş insanı) 195 yıl 5 aya kadar hapis isteniyor

-Hüseyin Gün (İtirafçı) 15 yıla kadar hapis isteniyor

-Baki Aydöner (CHP PM üyesi) 20 yıla kadar hapis isteniyor

-Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı) 22.5 yıla kadar hapis isteniyor

-Cafer Mahiroğlu (İş insanı) 12 yıla kadar hapis isteniyor

-Ercan Saatçi (Müzisyen) 20 yıla kadar hapis isteniyor

-Hasan İmamoğlu (İmamoğlu’nun babası) 15 yıla kadar hapis isteniyor

-M. Selim İmamoğlu (İmamoğlu’nun oğlu)15 yıla kadar hapis isteniyor

-Eray Yazgan (Eski Galatasaray yöneticisi) 60 yıla kadar hapis isteniyor

-Serdar Haydanlı (Fahrettin Altun’a yakın iş insanı) 15 yıla kadar hapis isteniyor

-Seza Büyükçulha (İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı) 15 yıla kadar hapis isteniyor

-Cevat Kaya (İmamoğlu’nun kayınbiraderi) 15 yıla kadar hapis isteniyor

DURUŞMA ÖNCESİ TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

‘Pazartesi halkımız için önemli bir gün’

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yargının araç olarak kullanıldığını söyledi. Suiçmez şunları söyledi: “Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden yürüyeceğini düşünmüyorum. Pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte.”

‘TRT’den canlı yayın için vaktimiz var’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise iktidara çağrıda bulundu. Emir, “Pazartesi günü başlayacak İBB kumpas davasını TRT’den canlı yayınlamak için Meclis’te yasal düzenleme yapma vaktimiz hala var. Kendi iddianamenize, bakanlık koltuğuna oturttuğunuz savcınıza ve yapboza çevirdiğiniz mahkeme heyetlerine güveniyorsanız hodri meyda. Esasa ilişkin süreç başlamadan teklifimizi gündeme alalım ya da hemen kendi teklifinizi getirin; duruşmaları tüm Türkiye canlı izlesin. Kurguladığı davaya güvenen milletten kaçmaz.”

‘Duruşmada izdiham çıkacak’

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, davanın torba yasa olduğunu belirtti. Kaboğlu, “Eğer siz bu şekilde bir ‘torba duruşma’ yaparsanız, birleştirilemeyecek dosyaları birleştirir, birlikte görülmesi gereken dosyaları ise ayrıştırırsanız ve kafanızda önceden var olan bir suç örgütü tasavvurunu bu tür bir kurgu ile kamuoyuna yansıtmak isterseniz, her hâlükârda orada bir izdiham ortaya çıkacaktır. Bu bakımdan ilk koşulum, tahliye kararı verilmesi, yani tutukluluk hâllerinin sona erdirilmesidir” dedi.

MHP yöneticisini ziyaret eden tanık

Beşi şüpheli 21 müştekinin bulunduğu iddianamede öne çıkan isimler arasında Mehmet İlhan Gülay, Murat Özyeğin, Bahaddin Uçar, Mehmet Torun ve AKP’li vekil Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan bulunuyor. Dosyadaki tanıklar arasında MHP yöneticisini ziyaret eden bir isim de var. Beylikdüzü Belediyesi’nde İmamoğlu ile çalışan Mehmet Zeki Çanakçı, operasyondan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısıi Sadir Durmaz’ı ziyaret etti ve paylaştı.