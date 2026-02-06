Oyuncu Birsu Demir'in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demir, babasını Datça'da toprağa verdikten sonra veda paylaşımında bulundu. Birsu Demir babasıyla yıllar önce çekildiği fotoğrafını şair Özdemir Asaf’ın dizeleriyle yayınladı: "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin / Varlığım varlığından bir nefes aldığında sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar." "ZORLU SEVDAM HOŞÇA KAL" Demir, bu fotoğrafın altına da "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu düştü.

