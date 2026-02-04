İsmini açık açık yazamadığımız mağdur bir kadın, daha da önemlisi bir anne D.Ş... 7 yaşındaki kızının öz babası tarafından 4 yıldır cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiasıyla İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde eylem yapıyor. Çünkü aradığı adalete yıllardır ulaşamadı.

Annenin acı hikayesi Kuran’a Hizmet Vakfi yöneticisi Ayhan Ş’nin tecavüzüyle başlıyor. Ailesinin zoruyla tecavüzcüsüyle evlendirdildi ve talihsiz kadının cehennem hayatı başladı.

TEHDİT EDİLİYOR

Dünyaya gelen kızının ona bir teselli, hayata tutunma dalı olacağını düşünüyordu ama yıllar tam tersini getirdi. İddiasına göre kızı 3 yaşına geldiğinde Ayhan Ş. tarafından istismar edilmeye başladı. Bir yıl sonra sosyal hizmetlere başvurdu.

Çocuğu incelemeye alan uzmanlar istismarı doğrulayınca, baba Ayhan Ş. gözaltına alındı ve tutuklanma istendi. Savcının “kuvvetli deliller var” demesine rağmen tutuklama kararı verilmedi. Bir süre sonra da kovuşturmaya yer yok kararı çıktı. Sürekli tehdit edildiğini söyleyen anne itiraz etti ama nafile.

Kızı şu an 7 yaşında olan talihsiz kadın son çare adliyenin önünde nöbete başladı.

‘Öldürülmekten korkuyorum’

Adliye önünde kızının oyuncaklarıyla oturan anne D.Ş., “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” dedi.

Dosyalar tek tek kapatıldı

Anne D.Ş. adliye önünde oturuyor ve adalet sağlanana kadar bekleyeceğini söylüyor:

“Bunu yapan sapkının farklı suçlardan da kaydı var. Defalarca soruşturulmasına rağmen yine serbest kaldı. Dosyaların hep üstü kapatıldı. Dosyalara müdahale edildiğini kendileri bana söylediler: ‘Bizim hakim kardeşlerimiz çok. İstediğin yere git, hiçbir şey olmaz’ dediler. Elimde ses kayıtları da var. Geçmişte sesimi duyurmaya çalıştığımda görüntülerim bile mahkeme kararıyla sildirildi. Kimsem yok. Tek başıma savaşıyorum.”