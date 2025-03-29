DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/357 Esas
MALİYE HAZİNESİ ile DÜZCE DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı kurumun, Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2012/61 Esas 2012/156 Karar sayılı ilamı gereğince kim olduğu bilinmeyen Mustafa Kızı Münevver Şen'e ait olan T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan para yönünden kayyım tayin edildiğini, kayyım tarafından yönetilen T.C Ziraat Bankası hesabında bulunan mevduatların hazineye intikaline karar verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mustafa Kızı Münevver Şen'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
MUSTAFA KIZI MÜNEVVER ŞEN