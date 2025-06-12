DÜZCE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

DÜZCE

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

21.05.2025

Sayı : 2024/911 Esas

İLAN METNİ

Davacı Yasemin Mehdi tarafından davalılar Ertaç Mehdi vs. aleyhlerine açılan Ortaklığın Giderilmesi davası ile Düzce İli Gölyaka İlçesi Yeşilova Mahallesi 106 ada 34 parsel sayılı sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle mümkün olmadığı takdirde ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ettiği, davalı Ertaç Mehdi'ye dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, bu nedenle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, adı geçen davalının duruşma günü olan 17/09/2025 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2025 Davalı : ERTAÇ MEHDİ - 39947205346 DÜZCE ili, GÖLYAKA ilçesi, SAÇMALIPINAR mah/köy,

AHMET ve SEYHAN oğlu, 10/07/1976 d.lu,

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