Düzce'de köpük strafor fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye Kaynaşlı ilçesine bağlı Doğanlı mevkisinde faaliyet gösteren strafor fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden kişilerin 1112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdaha başlattı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu saat 23.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİ MAKAS: 3 KİŞİ VARDI, ONLAR DA KENDİ İMKÂNLARIYLA DIŞARI ÇIKTI

Düzce’de, strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, fabrikaya gelen Düzce Valisi Mehmet Makas, çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Makas, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- Strafor üretimi yapan bir fabrikada saat 20.45’te başlayan yangının, elektrik trafosundan kaynaklandığı yönünde beyanlar var. Sonrasında teknik incelemeler yapılacak. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu sandığımız bir yangın söz konusu. Fabrika straforlarla dolu olduğu için depolar yanıyor. Fabrikada çalışan 3 kişi vardı, onlar da kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Çok şükür can kaybımız yok. An itibarıyla Sakarya ve Bolu’dan gelen takviye ekiplerle yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle otomobil servislerine sirayet etmemesi adına büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah can kaybı olmaması bizi sevindiren nokta. Gelen takviyelerle birlikte sirayet etmeden söndürüleceğine inanıyorum. Rüzgâr var, rüzgârla da mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme, dolayısıyla sıçramasını engellersek bizim için büyük bir başarı olur. Yoksa malzeme yanacak; bir kısmı yandıktan sonra tam müdahale imkânımız yok. Yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sonuçla ilgili bilgilendirme yapacağız. Hepimize geçmiş olsun. Sevindirici nokta, can kaybımızın ve yaralımızın olmamasıdır.