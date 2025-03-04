Düzce'de arkadaşlarıyla ava giden 14 yaşındaki Ahmet Kafkas Keleş, atlamak istediği tel örgüye takılıp, dengesini kaybetmesi sonucu elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla kendini vurup, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Aydınpınar köyünde Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti. Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla soruşturma başlatıldı.