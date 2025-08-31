Düzce Safari Off-Road Kulübü'nce (DÜSOF), organize edilen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden sporcuların katılımıyla 73 araç, özel olarak hazırlanan piste çıktı.

Extreme ve hız etaplarıyla 3 gün süren yarışlarda büyük motor hacimli araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Adrenalinin üst seviyede olduğu yarışlarda bazı araçlar, su havuzlarından çıkma mücadelesi verdi. Çamura saplanan araçlar ise saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak yarışmaya devam etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, organizasyonun keyifli geçtiğini belirterek, "Bu şenlik off-road camiası için bir anlamda dostluk buluşması oluyor. Herkes çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.