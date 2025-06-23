DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2025/350 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Beyciler Mahalle/köy, Harmanbaşı Mevkii, 1888 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 2 Nolu BB Nolu bağımsız bölüm antre+hol+ mutfak + salon + yatak odası + wc + banyo+ yatak odası+ balkon + yatak odası + balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesine göre B blok zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümün net alanı 112,00 m²,brüt alanı 118,00 m² dir.
Adresi : Beyciler Mahallesi 1711. Sokak Arykanda Sitesi No:2B/2 Düzce Merkez / DÜZCE
Yüzölçümü : 7.729,03 m2
Arsa Payı : 7680/772903
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmektedir.
Kıymeti : 2.478.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Beyciler Mahalle/köy, Harmanbaşı Mevkii, 1890 Ada, 1 Parsel, D Blok, 2.kat, 8 nolu bağımsız bölüm antre+hol+ mutfak + salon + yatak odası + wc + banyo+ yatak odası+ balkon + yatak odası hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesine göre net alanı 93,75 m²,brüt alanı 105,00 m² dir.
Adresi : Beyciler Mahallesi 1615. Sokak Beykent Sitesi No:31-2/D/8Düzce Merkez / DÜZCE
Yüzölçümü : 3.078,91 m2
Arsa Payı : 6471/307891
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmektedir.
Kıymeti : 2.520.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:47
04/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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