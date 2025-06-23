DÜZCE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2025/350 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/350 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Beyciler Mahalle/köy, Harmanbaşı Mevkii, 1888 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 2 Nolu BB Nolu bağımsız bölüm antre+hol+ mutfak + salon + yatak odası + wc + banyo+ yatak odası+ balkon + yatak odası + balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesine göre B blok zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümün net alanı 112,00 m²,brüt alanı 118,00 m² dir.

Adresi : Beyciler Mahallesi 1711. Sokak Arykanda Sitesi No:2B/2 Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 7.729,03 m2

Arsa Payı : 7680/772903

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmektedir.

Kıymeti : 2.478.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 11:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Beyciler Mahalle/köy, Harmanbaşı Mevkii, 1890 Ada, 1 Parsel, D Blok, 2.kat, 8 nolu bağımsız bölüm antre+hol+ mutfak + salon + yatak odası + wc + banyo+ yatak odası+ balkon + yatak odası hacimlerinden oluşmaktadır. Onaylı projesine göre net alanı 93,75 m²,brüt alanı 105,00 m² dir.

Adresi : Beyciler Mahallesi 1615. Sokak Beykent Sitesi No:31-2/D/8Düzce Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 3.078,91 m2

Arsa Payı : 6471/307891

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" olarak planlanmış olup, ayrık nizam yapılaşma hükümleri belirlendiği görülmektedir.

Kıymeti : 2.520.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2025 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2025 - 13:47

04/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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