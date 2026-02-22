Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04, sahasında Magdeburg'u konuk etti. Kenan Karaman ve Dzeko’nun yıldızlaştığı maçı Schalke 5-3 kazandı.

40 yaşındaki Edin Dzeko Almanya’da goller gollerine devam ediyor… Almanya 2. Bundesliga Ligi'nin 23. haftasında Schalke 04, sahasında Magdeburg'u konuk etti. Schalke 04 maçı 5-3 kazanmayı başardı.

Schalke 04'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jean Hugonet (kendi kalesine), 39. dakikada Edin Džeko, 49. dakikada penaltıdan Kenan Karaman, 65. dakikada Dejan Ljubičić ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Magdeburg'un gollerini ise 17. dakikada Alexander Nollenberger ile 53. ve 84. dakikalarda penaltıdan Mateusz Żukowski attı.

Bu sonucun ardından 46 puana yükselen Schalke 04, ligde liderlik koltuğuna oturdu. 23 puanda kalan Magdeburg ise düşme hattından kurtulamadı.

Devre arasında Schalke’ye transfer olan Dzeko 3 maçta 4 gol 3 asist yaparak büyük bir çıkış yakaladı ve kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.