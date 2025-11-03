İtalya Serie A'da beklenen performansı sergilemekte zorlanan Fiorentina'da değişim rüzgarları esiyor.

Üst üste gelen olumsuz sonuçlar nedeniyle yönetim, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırma kararı aldı. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre yönetim, Pioli'nin performansından memnun kalmadı.

DZEKO İLE GERGİNLİK YAŞADI

Sezon başında Fenerbahçe'den Fiorentina'ya transfer olan Bosnalı yıldız Edin Dzeko ile Pioli arasında gerginlik yaşanmıştı.

39 yaşındaki forvet, "İki forvetle oynadığımızda takım daha etkili oluyor. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" sözleri ile üstü kapalı şekilde Pioli'yi hedef almıştı. Pioli, ise bu açıklamaların üzerine "Bir denge bulmaya çalışıyoruz. İki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Dzeko güçlü bir oyuncu ama ofisimin nerede olduğunu biliyor. Takım içindeki hiyerarşi performansa bağlı" ifadeleriyle deneyimli golcüye yanıt vermişti.

Pioli yönetiminde Fiorentina bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı ve 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve 19. sıraya kadar geriledi.