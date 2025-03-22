Fenerbahçe’de forma giyen Dzeko, Milli Takım’da sakatlanmıştı. Bosna Hersek 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Romanya ile karşılaşmıştı.
Bosna Hersek maçı 1-0 kazanırken Edin Dzeko burnundan yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve 46. dakikada kenara geldi. Dzeko'nun burnunda kırık meydana gelse de deneyimli futbolcu ameliyat olmayacak.
Dzeko, Bosna Hersek'in Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maçına çıkmayacak ve salı günü İstanbul'a gelecek. Golcü oyuncu burada kulüp doktorları tarafından kontrolden geçecek.