Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak İtalyan ekibi Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko, kendini kaosun merkezinde buldu.

Serie A'da ligin dibine demirleyen Fiorentina'da kötü gidişat faturayı tecrübeli isimlere kesildi. Edin Dzeko da ayrılacak isimler arasına yazıldı.

Taraftarlar olumsuz performans nedeniyle takım üzerindeki baskıyı artırarak, tehdide varan tepkiler vermeye başladı. Daha önce Atalanta'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Fiorentina'da taraftarın sert tepkisi üzerine Boşnak oyuncu maçının ardından megafonla taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı. Ancak taraftarlar Dzeko'nun elinden megafonu alarak tepkisi artırmıştı. Taraftar tepkilerinin artmasıyla birlikte Dzeko'nun kulüpteki geleceği tartışma konusu olmuştu.

YÖNETİME BİLDİRDİ

Nico Schira'nın haberine göre Edin Dzeko, Fiorentina'da kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını düşündüğü için ayrılma kararını yönetime bildirdi. Edin Dzeko için şu an en istekli kulüp Genoa.

Genoa, Edin Dzeko hakkında bilgi istedi. Dzeko'nun ocak ayında yeni bir forvet isteyen teknik direktör Daniele De Rossi ile çok iyi bir ilişkisi olduğu hatırlatılırken Bosnalı golcünün Genoa'ya sıcak baktığı ifade edildi.