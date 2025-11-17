Türkiye’nin dijital hizmet platformu e-Devlet’te yeniden erişim sorunu yaşanıyor. Sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar hem web sitesinde hem de mobil uygulamada “Teknik aksaklık” uyarısıyla karşılaşıyor.

Bir hafta içinde ikinci kez meydana gelen sorun, “e-Devlet çöktü mü?” sorusunun yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

TEKN İ K AKSAKLIK UYARISI

Sabah saatlerinden itibaren e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” bildirimiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle belge çıkarma, başvuru yapma veya işlem tamamlama süreçleri geçici olarak aksıyor.

NEDEN SIK SIK ER İŞİ M SORUNU YA Ş ANIYOR?

Sistemdeki erişim probleminin, son günlerde artan TOKİ sosyal konut başvurularına bağlı olduğu değerlendiriliyor. 500 bin konutluk proje için on binlerce vatandaşın aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması, yoğunluğun zirveye ulaşmasına ve platformun kısa süreli çökmesine neden oldu.

GE Ç T İĞİ M İ Z G Ü NLERDE DE BENZER SORUN YA Ş ANMI Ş TI

Bu durum, yalnızca bugüne özel değil. Geçtiğimiz hafta da yine sosyal konut başvuruları nedeniyle e-Devlet’te benzer bir yoğunluk yaşanmış ve kullanıcılar aynı uyarıyla karşılaşmıştı. Aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen sistemde yeniden erişim sıkıntısı meydana geldi.

RESM İ A Ç IKLAMA BEKLEN İ YOR

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken yaşanan yoğunluğun geçici olduğu, sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin beklendiği ifade ediliyor.