e-Devlet Kapısı, vatandaşların kamu kurumlarından gelen tüm elektronik bildirimlerini tek merkezden takip edebileceği yeni hizmetini devreye aldı. “e-Tebligatlarım” adı verilen uygulama ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gönderilen tüm e-tebligatlar artık tek ekranda görüntülenebilecek.

TEK SİTEDEN GÖRÜNTÜLEYEBİLECEKLER

TÜRKSAT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden e-Devlet Kapısı, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, farklı kurumların internet sitelerine girmeden tüm e-tebligatlarını doğrudan e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

“e-Tebligatlarım” uygulaması, hem zaman kaybını azaltacak hem de gözden kaçabilecek önemli tebligatların vatandaşlara ulaşmasını güvence altına alacak. Böylece milyonlarca kullanıcı, SGK, GİB ve UETS üzerinden gönderilen resmi bildirimlerini tek merkezden yönetebilecek.