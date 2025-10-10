Yeni işe başlayan çalışanlar, maaşlarından yapılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileriyle sisteme dahil ediliyor.

Çoğu kişi bu kesintilerden habersiz olduğu için yıllar içinde biriken tutarları unutuyor.

BES birikiminizi öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak “BES Sorgulama” sekmesine girebilir, sistemde yer alan tüm birikimlerinizi anında görüntüleyebilirsiniz.

DOĞUM, SÜT VE CENAZE YARDIMLARINI DA KONTROL EDİN

BES dışında da e-Devlet üzerinden talep edilebilecek çok sayıda ödeme bulunuyor. Doğum parası, süt parası, yol yardımı, cenaze yardımı gibi ödemeler de “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” hizmetiyle kolayca kontrol edilebiliyor. Eğer adınıza yapılmış ama henüz alınmamış bir ödeme varsa, sistem bu bilgiyi gösteriyor.

TALEP EDİLMEYEN PARALAR DEVLETE GERİ DÖNÜYOR

Birçok vatandaş, farkında olmadan devlete iade edilen paralar nedeniyle maddi kayba uğruyor. e-Devlet’te kayıtlı bu ödemeleri zamanında sorgulamak ve talep etmek büyük önem taşıyor. Unutulan veya alınmayan ödemeler belirli süre sonunda geçerliliğini yitiriyor.

PARANIZI PTT ŞUBESİNDEN ALABİLİRSİNİZ

e-Devlet üzerinden adınıza yapılmış bir ödeme tespit ettiğinizde, en yakın PTT şubesine giderek paranızı kolayca çekebilirsiniz. İşlem yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Unutmayın, hakkınız olan parayı almak sizin sorumluluğunuzda.

e-Devlet, vatandaşlara sadece bilgiye değil, aynı zamanda hak ettikleri ödemelere ulaşma fırsatı da sunuyor. Ancak bu sistemden tam anlamıyla yararlanabilmek için düzenli olarak kontrol yapmak şart.

Unuttuğunuz birikimlerinizin devlete iade edilmesini istemiyorsanız, e-Devlet’e girip size ait olabilecek paraları hemen kontrol edin.