Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dijitalleşme çalışmaları kapsamında sistemlerinde yeni bir güncelleme getirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte geçmiş yıllara ait olup çeşitli nedenlerle vatandaşlara ulaştırılamayan bazı ödemelerin iade edilmesinin önü açıldı. Kurum kayıtlarında bekleyen bu tutarların, gerekli işlemler yapılması halinde hak sahiplerine geri ödenebileceği bildirildi.

SGK yetkilileri, birçok kişinin sistemde tanımlı banka hesabının bulunmaması veya ilgili başvurunun yapılmaması nedeniyle bazı ödemelerin uzun süre beklemede kaldığını belirtti. Mart 2026 itibarıyla devreye alınan güncellemeyle birlikte vatandaşların bu alacaklarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabileceği bildirildi.

HANGİ ÖDEMELER GERİ ALINABİLECEK?

Geri ödemeler yalnızca çalışanları değil, emeklileri ve bazı durumlarda ev hanımlarını da kapsayabiliyor. En sık karşılaşılan iade türlerinden biri, emeklilik yaşı dolmasına rağmen prim günü eksik olduğu için emekli olamayan kişilerin ödedikleri primlerin geri alınabilmesi olarak öne çıkıyor. Bunun yanında rapor parası, emzirme yardımı, cenaze ödeneği ve yol gideri gibi şahıs ödemeleri de iade kapsamına girebiliyor. Ayrıca maaşlardan hatalı kesilen tutarlar veya fazla yatırılan genel sağlık sigortası (GSS) primleri de geri alınabilecek kalemler arasında yer alıyor.

SGK verilerine göre bazı vatandaşların sistemde bekleyen alacaklarının 500 TL ile 25 bin TL arasında değişebildiği belirtiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Vatandaşlar, SGK müdürlüklerine gitmeden de alacaklarını internet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” hizmeti üzerinden adlarına kayıtlı bir ödeme olup olmadığı kontrol edilebiliyor. Eğer sistemde bekleyen bir ödeme bulunuyorsa, “Banka Hesabı Tanımlama” bölümünden IBAN bilgisi eklenerek ödeme talebi oluşturulabiliyor.

GERİ ÖDEMELER KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?

Başvurunun ardından iade tutarlarının çoğunlukla 3 ila 10 iş günü içinde vatandaşların banka hesaplarına yatırıldığı ya da PTT aracılığıyla gönderildiği ifade ediliyor. Ancak SGK yetkilileri, iade alacakları için zaman aşımı süresine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Mevzuata göre 5 yıl boyunca talep edilmeyen ödemeler zaman aşımına uğrayarak kurum gelirine aktarılabiliyor.

HAK KAYBI TAŞIMAMAK İÇİN KONTROL EDİN

Yetkililer, geçmiş yıllarda SGK ile işlem yapan vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için e-Devlet üzerinden hesaplarını kontrol etmelerini öneriyor.