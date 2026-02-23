Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine dijital ortamda erişim sağladığı e-Devlet Kapısı’nda planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, sistem performansını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmanın tarihini paylaştı. 28 ŞUBAT'TA GECE SAATLERİNDE KESİNTİ YAŞANACAK Yapılan açıklamaya göre planlı bakım ve altyapı yenileme çalışması 28 Şubat 2026 tarihinde saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilecek. Üç saat sürmesi planlanan çalışma boyunca sistemde kesintiler yaşanabileceği bildirildi. Bu süreçte e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen kullanıcıların erişim problemiyle karşılaşabileceği ifade edildi. Planlı çalışmanın, e-Devlet sisteminin daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla yapıldığı vurgulandı. Altyapı yenilemesinin tamamlanmasının ardından platformun performansının artırılması hedefleniyor. Yetkililer, belirtilen saat aralığında önemli işlemi olan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini farklı saatlerde gerçekleştirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Çalışmanın planlanan sürede tamamlanması bekleniyor.

