Vatandaşların zaman zaman unuttuğu ya da hiç haberdar olmadığı birikmiş paralar, e-Devlet üzerinden saniyeler içinde sorgulanabiliyor. Konuyla ilgili sosyal medyada video çeken bir kadın kullanıcı, yöntemi adım adım anlatarak dikkat çekti.

"350 BİN LİRAYA KADAR RAKAMLAR GÖRDÜM"

Kadın kullanıcı, yöntemi denediğinde birçok kişinin ciddi miktarlarda birikmiş parasını olduğunu fark ettiğini belirtti. “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar rakamlar gördüm” ifadeleri, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

İKİ ADIMDA SORGULAMA

Paylaşılan yönteme göre vatandaşların yapması gerekenler oldukça basit:

Takasbank Araması: e-Devlet’in arama bölümüne “Takasbank” yazıldığında, kişilerin üzerlerine kayıtlı iade, yatırım fonu veya emeklilik gibi ödemeler görüntülenebiliyor. Ancak, görünen tutar bireysel emeklilikten kaynaklıysa, çekilmesi halinde emeklilik planı iptal olabiliyor.

Şahıs Ödemeleri Araması: Arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazıldığında ise herhangi bir kurum veya kişi tarafından gönderilen fakat vatandaşın eline ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu tutarlar banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT üzerinden talep edilerek çekilebiliyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK UYARISI

Videoda ayrıca bireysel emeklilik kapsamında görülen tutarların çekilmesi durumunda mevcut emeklilik planının sona ereceği vurgulandı. Bu nedenle kullanıcıların işlem yapmadan önce dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

e-Devlet üzerinden yalnızca birkaç dakikada gerçekleştirilen bu sorgulama sayesinde vatandaşlar, farkında olmadıkları paralarını öğrenebiliyor.

Yöntem, sosyal medyada hızla yayılırken, uzmanlar özellikle bireysel emeklilik konusunda acele karar verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.