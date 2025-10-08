Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların hizmet dökümlerinde “K” harfi görebileceğini belirterek bu işaretin önemine dikkat çekti.

Paylaşımda, “Hizmet dökümünüzde ‘K’ harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir” ifadelerine yer verildi.

SADECE K DEĞİL, S VE Ş DE HARFLERİ DE TEHLİKELİ

SGK uzmanı İsa Karakaş, hizmet dökümünde yer alan harflerin vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığını belirterek, konuyla ilgili medyada yapılan yorumların eksik olduğunu söyledi.

Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece K harfi değil, hizmet dökümünde K, S ve Ş harfleri varsa emekliliğiniz tehlikede olabilir.

S harfi sahte sigortalılığı, Ş harfi şüpheli işyerini, K harfi ise kontrol sürecindeki işyerlerini ifade eder.

Bu durumlarda emeklilik başvurunuz iptal edilebilir, hatta bağlanmış maaşlar yasal faiziyle geri alınabilir” dedi.

Uzman, SGK’nın 2016 yılından bu yana yaptığı denetimlerde 206 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğini de hatırlattı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar e-Devlet üzerinden “4A/4B Hizmet Dökümü” sayfasına girerek geçmiş prim bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Hizmet dökümünde yer alan K, S veya Ş harfleri, ilgili primlerin incelendiği anlamına geliyor. İnceleme sonucunda fiilen bir çalışma yapılmadığı tespit edilirse, bu primler tamamen iptal ediliyor ve emeklilik hakkı geri alınabiliyor.

DENETİMLERDE 100 BİNDEN FAZLA EMEKLİ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

SGK’nın yıl başından bu yana yürüttüğü denetimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki emeklilerin geçmiş prim kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi.

Bu kapsamda 100 binden fazla emeklinin hizmet dökümünde “K” ibaresiyle işaretleme yapıldığı öğrenildi.

İnceleme tamamlandığında, sahte sigortalılık tespit edilen kişilerin primleri iptal edilerek, geriye dönük maaş ödemeleri faiziyle birlikte geri istenecek.

EMEKLİLER HİZMET DÖKÜMLERİNİ DÜZENLİ KONTROL ETMELİ!

SGK’nın uyarıları ve uzman açıklamaları, vatandaşların emeklilik süreçlerinde dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Emeklilik işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamak için hizmet dökümü sayfasında görülen harflerin anlamı mutlaka incelenmeli ve gerekirse SGK müdürlükleriyle iletişime geçilmelidir.

Uzmanlara göre, düzenli e-Devlet kontrolü ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek, ileride yaşanabilecek emeklilik iptali gibi mağduriyetlerin önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

SGK'NIN GEÇTİĞİMİZ GÜN YAPTIĞI PAYLAŞIM: