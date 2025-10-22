Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışında dijital vasiyet dönemin başladığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, artık vatandaşların e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlayabileceğini açıkladı. Bu yenilikle birlikte organ bağışı süreci çok daha kolay ve erişilebilir hale geldi.

E-DEVLET VE E-NABIZ ÜZERİNDEN VASİYET DÖNEMİ

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Her Bağış Yeni Bir Hayattır” sloganıyla organ bağışını teşvik etti. Memişoğlu, “Organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri başka hayatlara dokunmak için organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bir adım atalım, yarın hiç tanımadığınız insanlara umut olalım. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.” ifadelerini kullandı.

ADIMLAR DİJİTAL HALE GELDİ

Sağlık Bakanlığı, organ bağışı sürecini dijital ortama taşıyarak önemli bir adım attı. Yeni düzenleme sayesinde vatandaşlar artık e-Nabız veya e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca organ bağışı beyanında bulunabilecek. Böylece süreç hem hızlanacak hem de bürokratik engeller ortadan kalkacak.

6 ADIMDA ORGAN BAĞIŞI

Bakanlık, organ bağışı sürecinin nasıl yapılacağını anlatan 6 adımlı bir bilgilendirme videosu da yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Organ bağışı ile ilgili Yönetmelik’te yapılan değişiklikle vatandaşlarımız e-Nabız ve e-Devlet sistemi üzerinden organ bağışı beyanında bulunabilir hâle geldi. Organ bağışı süreci dijital ortama taşındı ve artık çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek. Siz de e-Nabız üzerinden organ bağışı beyanında bulunmak için videodaki 6 adımı takip edebilirsiniz. Unutmayın: Her Bağış Yeni Bir Hayattır.”