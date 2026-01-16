Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut projeleri üzerinden vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tespit edildi. TOKİ’nin sosyal konut projelerinin hâlâ devam ettiği izlenimi verilerek sahte e-Devlet bağlantıları üreten dolandırıcılar, çok sayıda kişiyi mağdur etmeye çalıştı. Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) kritik bir açıklama geldi.

SAHTE BAŞVURU İLANLARI MERCEK ALTINDA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yayılan asılsız ilanlara dikkat çekildi. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan sahte bağlantılarla vatandaşların yanıltıldığı vurgulandı.

SOSYAL KONUT İÇİN YENİ BAŞVURU SÜRECİ VAR MI?

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ‘‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’’ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur.

Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir.

Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur."

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, TOKİ ve e-Devlet adı kullanılarak yapılan bu tür paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Resmî başvuru ve duyuruların yalnızca ilgili kurumların internet siteleri ve doğrulanmış iletişim kanalları üzerinden yapıldığı hatırlatılırken, şüpheli bağlantıların kesinlikle tıklanmaması istendi.

RESMÎ KAYNAKLAR DIŞINA İTİBAR ETMEYİN

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için resmî açıklamalar dışında yapılan hiçbir başvuru çağrısına itibar etmemesi gerektiğinin altını çizdi. TOKİ sosyal konut projelerine ilişkin güncel ve doğru bilgilerin yalnızca resmî kurumlar tarafından paylaşılacağı bir kez daha hatırlatıldı.