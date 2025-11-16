Çalışanların büyük kısmının SGK kayıtlarında hangi meslek koduyla göründüğünü bilmediği belirtiliyor. Oysa bu kod, özellikle yıpranma payı bulunan mesleklerde büyük önem taşıyor. Kod hataları, prim günlerinin yanlış değerlendirilmesine ve emeklilik hesaplamalarında ciddi farklara neden olabiliyor.

“KODLAR FARKLI GİRİLMİŞ OLABİLİYOR”

Kanal D Haber’e konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodlarındaki yanlışlıkların ileride büyük sorunlar doğurabileceğini söyledi. Elmen, “Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler için bu detay çok kritik. Örneğin basın, gemi, madencilik gibi alanlarda çalışıyorsanız, yıpranma hakkınız vardır. Ancak siz satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız bu ciddi bir problemdir” dedi.

EMEKLİLİK HESAPLAMASINDA BÜYÜK ŞOK YAŞANABİLİYOR

Yanlış kod girişi, çalışanların yaptığı emeklilik hesabıyla SGK’nın hesaplamasının birbirini tutmamasına yol açıyor. Uzmanlar, bu nedenle tüm çalışanların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Meslek kodundaki hata tespit edilirse, işverenle iletişime geçilerek düzeltme talep edilebileceği ifade ediliyor.