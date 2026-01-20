Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sistem altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışma, gece saatlerinde uygulanacak. Bu süre zarfında e-Devlet Kapısı’na erişimde zaman zaman aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.
e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir" denildi.
Planlı altyapı çalışmasının tamamlanmasının ardından e-Devlet hizmetlerinin daha hızlı ve kesintisiz şekilde sunulması hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini belirtilen saatler dışında gerçekleştirmeleri konusunda uyarıda bulundu.