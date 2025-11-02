Avrupa’dan Latin Amerika’ya kadar birçok ülkede kullanılan bu işaretin anlamı ülkeden ülkeye değişiyor. Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde, üzeri kırmızı çizgiyle kapatılmış “E” harfi, tünel girişlerinde veya ağır taşıtların geçişinin yasak olduğu yollarda görülüyor. Bu tabela, özellikle 8 tondan ağır kamyonlar ile tehlikeli madde taşıyan araçların giremeyeceği yolları belirtmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

HER ÜLKEDE ANLAMI FARKLI

Ancak aynı işaretin Latin Amerika’daki anlamı tamamen farklı. Şili, Meksika, Arjantin ve Peru gibi İspanyolca konuşulan ülkelerde bu tabela “Estacionar” (park etmek) kelimesinin baş harfinden geliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde “E” harfinin üzeri çizilmişse, o alanda park yasağı olduğu anlamına geliyor.

SÜRÜCÜLERİN EN ÇOK KARIŞTIRDIĞI İŞARETLERDEN BİRİ

Uzmanlara göre, uluslararası trafik işaretleri arasında en fazla karıştırılan sembollerden biri bu “E” tabelası. Çünkü aynı görsel, farklı coğrafyalarda bambaşka kuralları temsil ediyor. Örneğin, Avrupa’da bu işareti gören bir sürücü, kamyonu varsa yola girmemesi gerektiğini düşünürken; Latin Amerika’da aynı işaret, bir aracın park edilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu durum özellikle uluslararası tır sürücüleri ve turistlerin kiralık araçlarla yaptığı yolculuklarda sık sık karışıklıklara neden oluyor.

Trafik güvenliği uzmanları, yurt dışına çıkan sürücülerin seyahat ettikleri ülkenin trafik işaretlerini önceden incelemeleri gerektiğini vurguluyor. Çünkü bazı semboller görsel olarak aynı olsa da, o ülkenin diline veya mevzuatına göre tamamen farklı bir anlama sahip olabiliyor. Uzmanlar, “Tanıdık gelen bir yol işaretinin bile başka bir ülkede sizi cezaya götürebileceğini unutmayın. Seyahate çıkmadan önce trafik işaretlerinin yerel anlamlarını mutlaka öğrenin” uyarısında bulundu.

YOLCULUKLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ülkenin trafik mevzuatını ve yol tabelalarını önceden araştırın.

Özellikle E, P, R, veya S gibi harf sembolleri içeren tabelaların anlamları dil farkına göre değişebilir.

Kiralık araç kullanırken araç kiralama şirketlerinden yerel trafik işaretleri hakkında kısa bir bilgilendirme talep edin.

Navigasyon uygulamalarında yerel trafik kuralları uyarılarını aktif hale getirin.

YANLIŞ ANLAMLANDIRMA CEZAYA NEDEN OLABİLİR

Trafik yetkilileri, yabancı sürücülerin yanlış yorumladığı bu işaret nedeniyle birçok ülkede park cezaları ve güzergâh ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Özellikle Latin Amerika’da “E” harfiyle işaretlenmiş bir tabelayı park yasağı sanmayıp aracını bırakan sürücülerin ceza alabileceği veya araçlarının çekilebileceği ifade edildi.