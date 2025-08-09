Sahte e-imza şebekesiyle ilgili her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Sahte diplomanın yanı sıra ehliyet ve vatandaşlık işlemleri de yapan çetenin lideri Ziya Kadiroğlu’nun çarpıcı ifadeleri de iddianamede yer aldı.

KAYITLAR SİLİNDİ

Dosyaya yansıyan bilgilere göre şebekenin bir numarası olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu’nun sahte ustalık ve kalfalık belgeleri de hazırladığı belirtiliyor. Kadiroğlu’nun, yanındaki bir kişiye “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kanalımız var. 20 bin TL karşılığında kalfalık ve ustalık belgesi verebiliyoruz” sözleri de iddianameye girdi.

Bununla birlikte Ziya Kadiroğlu’na ait eşyalar da imha edildi. Gülen, savcılıkta bu durumun kendisine sorulmasının ardından “Yönlendirmekteki amacım, kendisi bu durumdan korktuğu için yardımcı olmaktı” diye yanıt verdi.

VATANDAŞLIK İÇİN E-İMZA ÇIKARMIŞLAR

Şebekenin iki numarası olarak gösterilen Gökay Celal Gülen, ifadesinde yine şebeke içinde yer aldığı düşünülen Alper Kaan Çukurluo ile nasıl tanıştığını anlattı.

Çukurluo, kendisine Afganistan uyruklu birinin vatandaşlık ve oturum işlemleri için yardımcı olup olamayacağını sordu. O da bu talebi kabul etti ve kamu görevlisi Bülent adlı birine yönlendirdi.

İddiaya göre bu belgelerin tamamlanması bu kişi tarafından yapılacaktı. Glen, ifadesinde; bu kişinin işlem öncesi 5 bin, işlem sonrası 5 bin olmak üzere 10 bin dolar talep ettiğini belirterek aralarında geçen para transferini anlattı. Vatandaşlık işleminin gerçekleşmediği ancak yabancı uyruklu kişiler için vatandaşlık ve oturum izni belgesi hazırlanıp hazırlanmadığı konusu henüz aydınlatılamadı. Bununla birlikte şebekenin Göç İdaresi’nden bir müdür ve uzmanın da kimliklerini değiştirerek sahte e-imza çıkardıkları biliniyor.