Ankara'da başlatılan e-imza soruşturmasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli bazı daire başkanlarının yanı sıra 15 üniversitenin öğrenci işleri birimlerinde çalışanların e-imzalarını taklit ettiğinin ortaya çıktı. Skandal sonrası gözlerin çevrildiği BTK'dan sorumlu bakan yardımcısı Ömer Faruk Sayan, "Açık konuşmak gerekirse burada BTK’nın teknik anlamda bir sorumluluğu yok. Bir güvenlik açığı yoktu" dedi.

BTK sahte e-imzaları iptal edildiğini duyururken Sayan ise e, imzanın kopyalanmasının mümkün olmadığını savundu. Ahmet Hakan'a konuşan Sayan, "Teknik olarak sistemin kırılması, e-imzanın kopyalanması ya da taklit edilmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

BTK "SAHTE İMZALARI İPTAL ETTİK" DEMİŞTİ

Sayan'ın e-imzaların taklit edilmesi ve kopyalanmasının mümkün olmadığını söylese de BTK, 44 sahte e-imzanın iptal edildiği açıklamıştı.

BTK şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır. Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür.

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır.

İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan ‘Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama’ hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

SAYAN DA 4 LİSANS BÖLÜMÜNÜ KALDIRMIŞTI

10 diplomaya sahip Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kişisel internet sitesinden 4 lisans bölümüne dair bilgileri kaldırdı. Ancak benzer bilgilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın internet sitesinde hala yer aldığı görüldü.