ABD Adalet Bakanlığı, çocuk fuhuş çetesi elebaşı ve güç simsarı Jeffrey Epstein'e ait toplamda 3 milyon belgeyi yayınladı.

ABD'de çıkarılan 'Epstein Şeffaflık Yasası' kapsamında alınan bu kararla dünyanın en mide bulandırıcı insanı ünvanını hak eden Jeffrey Epstein hakkında yeni bilgiler, kamu oyunda deprem üstüne deprem yarattı.

Ancak analistler ve konu üzerinde uzmanlaşan gazetecilere göre, en iğrenç görüntüler hala ABD Adalet Bakanlığı arşivlerinde, yayınlanmak üzere bekliyor.

Zira Epstein adasında, her odada bir kamera gizliydi. Bill Gates'in, Bill Clinton'ın ve Micheal Jackson'ın uğrak yeri olan adada, 8 yaşına kadar küçük çocuklar fuhuşa zorlanıyordu.

İddiaya göre ünlü isimlerin, milyarderlerin ve siyasetçilerin küçük çocuklarla yaptığı yüz kızartıcı eylemler Adalet Bakanlığı tarafından el konulan Epstein'in hard diskleri, server kuleleri ve flash disklerinde, kamuoyuna duyurulmayı bekliyor.

ÜNLÜ İSİMLERE ŞANTAJ ARŞİVİ

Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı belgelerde, Epstein'in birçok siyasetçi, iş insanı ve ünlü kişiyle olan e-mailleri ve görüntüleri paylaşıldı.

Çoğu sansürlü olan bu e-mail ve görüntülerde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Bill Gates, Michael Jackson, İngiliz Prensi Andrew Windsor yer aldı. Bu isimlerin hepsi, adada görüldü.

Epstein'in bu isimlere şantaj yapmak ve bu şantajlarla istediği herşeyi yaptırmak için bir şantaj arşivi hazırladığı, bilinen bir gerçek.

Bu isimlerin Epstein'in özel adasında yaptıkları bilinmese de Epstein'in elinde tuttuğu terabitler dolusu elektronik arşivlerde, akıl almaz görüntülerin yaşandığı iddia edildi.

Epstein'den şikayetçi olan kişilerin ifadelerinde, bebeklere işkence edildiği, küçük çocukların doğum yaptığı, 10 yaşından küçük çocuklara zorla uyuşturucu verildiği ve ilişkiye zorlandığı kayda geçti.

Bu eylemleri yapan ünlü isimlerin, Epstein arşivlerinde boy boy görüldüğü öne sürülüyor. Adalet Bakanlığı, bu iddiaya dair bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte Adalet Bakanlığı, belgeleri yayınlarken "masum ve mağdurların kimliğini korumak amacıyla" birçok belgeye sansür uygulaması da bu görüntülerin gün yüzüne çıkacağı ihtimalini son derece azaltıyor.