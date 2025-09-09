Gelişme, Ertem Şener'in yaptığı X (eski adıyla Twitter) paylaşımıyla duyuruldu. “Türkçe spikerlerle yeni bir dönem başlıyor!” ifadeleriyle yapılan duyuru, oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Şener, gönderisinde EA Sports FC ve FC Mobile hesaplarını da etiketleyerek FC Mobile için indirme, FC 26 için ise ön sipariş çağrısında bulundu.

YILLARDIR BEKLENİYORDU

Türkçe spiker özelliği, oyuncuların yıllardır dile getirdiği taleplerden biriydi. EA Sports, bu geri bildirimleri dikkate alarak yerelleştirme sürecini başlattı ve sonunda Türkçe anlatımı resmi olarak oyuna dahil etti. "Siz istediniz, biz getirdik!" sloganıyla paylaşılan bu yenilik, uzun süredir sızdırılan beta bilgilerini de doğrulamış oldu.

Anlatım ekibi futbol tutkunlarını yakından ilgilendiriyor. Spor yorumcusu Özkan Öztürk ve Türk spor basınının tanınan ismi Ertem Şener, maçlara heyecan katacak. Melike Çelik ise stüdyo muhabiri olarak yayına katkı sağlayacak.

OYUNCULARIN TEPKİSİ OLUMLU

Sosyal medya platformlarında kullanıcılar gelişmeye olumlu tepkiler verdi. Technopat ve ShiftDelete gibi forumlarda, “Ertem Şener’in coşkusu oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyacak” gibi yorumlar dikkat çekti. #TürkçeSpiker etiketiyle binlerce gönderi paylaşıldı.

Bu yerelleştirme hamlesi, FC 26 ve FC Mobile’ın Türkiye’deki popülaritesini artırmaya aday görünüyor. Oyuncular, Türk futbolunun daha fazla temsil edilmesini umut ediyor.

EA Sports'un attığı bu adım, hem konsol hem de mobil oyuncular için önemli bir yeniliği temsil ediyor. Türkçe anlatım sayesinde maçlar artık sadece oynanmayacak, Türkçe coşkusuyla da yaşanacak.