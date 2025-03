Yale Üniversitesi’nden bilişsel sinirbilimci Edwina Orchard liderliğindeki araştırma, ebeveynlerin beyin fonksiyonlarını inceleyen en büyük çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, her bir ek çocuğun beyindeki bağlantıları güçlendirdiğini ve bunun özellikle hareket ve duyusal işlevlerle ilişkili bölgelerde daha belirgin olduğunu belirledi.

Çalışma, bu etkinin sadece gebelikten değil, ebeveynlik deneyiminin kendisinden kaynaklandığını gösteriyor. Rutgers Üniversitesi’nden psikiyatrist Avram Holmes, “Bu etkiyi hem annelerde hem de babalarda gözlemliyoruz. Yani yalnızca hamilelik değil, çocuk bakımının kendisi de beyni etkiliyor” dedi.

Bu durum, yalnızca biyolojik ebeveynler için değil, büyük ebeveynler, çocuk bakıcıları veya çocuklarla sürekli ilgilenen herkes için de benzer etkiler yaratabileceğini düşündürüyor.

Daha önceki araştırmalar, hamilelik sonrası annelerin beyin yapısında değişiklikler olduğunu göstermişti. MRI taramaları, annelerin beyinlerinin özellikle düşünce ve hayal kurma ile ilgili alanlarında değişimler olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak bu yeni çalışma, babalarda da önemli değişiklikler yaşandığını ortaya çıkardı. Daha önce yapılan araştırmalar, ilk kez baba olan erkeklerin kortikal hacimlerinin %1-2 oranında küçüldüğünü göstermişti. Bu değişiklik, beynin ebeveynlik rolüne adapte olmasıyla ilişkilendirilmişti.

Çalışmada, 40 yaş üstü 20 bin kadın ve 17 bin 600 erkeğin beyin taramaları incelendi. Sonuçlar, ebeveynliğin fonksiyonel bağlantılarla pozitif yönde ilişkili olduğunu gösterdi.

Genellikle yaşlanan bir beyinde hareket ve duyusal işlevlerle ilgili bağlantılar zayıflarken, ebeveynlerde bu bağlantıların daha güçlü kaldığı gözlemlendi. Beynin yaşlanma sürecine ters bir şekilde tepki verdiği görüldü.

Holmes, “Yaş ilerledikçe zayıflaması beklenen bağlantılar, ebeveynlerde güçlenmiş olarak görülüyor” diyerek bu sonuçların dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bu araştırma, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) dergisinde yayımlandı ve ebeveynliğin yalnızca yaşam tarzını değil, beynin biyolojik yapısını da değiştirebileceğini ortaya koydu.