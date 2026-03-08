Eczacıbaşı Dynavit’in oyuncusu Ebrar Karakurt, Galatasaray taraftarının sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası dikkat çeken bir yanıt verdi. Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen Karakurt’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ebrar Karakurt, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesinin ardından kendisi hakkında “Ebrar ne yapıyor acaba şu an? Kudurmaktan tweet atamıyor” diyen bir X kullanıcısına yanıt verdi.

Ebrar Karakurt paylaşımında, “Canım Ebrar Karakurt bu akşam sizin voleybol takımınızı kudurtarak yenmekle meşguldü” ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli voleybolcu daha sonra yaptığı videolu paylaşımda Şinanay müziği eşliğinde “Eczacıbaşı 3-2 Galatasaray” notunu paylaştı. Ebrar Karakurt’un bu paylaşımları sonrası Galatasaraylı taraftarlar milli voleybolcuya tepki gösterdi.