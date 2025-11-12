

Bir dönem podyumların aranan ismi olan Ebru Destan 'Eşre oyunculuğuyla olduğu kadar değişen imajıyla da konuşuluyor. İşte Dilan Çiçek Deniz'in yıllar içindeki inanılmaz değişim!

90'ların sonu 2000'lerin başında podyumların en tanınan isimlerinden biri olan Ebru Destan uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

Magazinden uzak bir yaşam süren Ebru Destan, yıllar sonra izleyiciyle buluşma kararı aldı ve 'Eşref Rüya' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Önceki akşam da bir etkinlikte görüntülenen Destan'ın son hali şaşırttı.