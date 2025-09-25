49 yaşındaki Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük Özdemir ile Şubat 2024’te dünyaevine girmişti. Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiş, sık sık da boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda çıkan ayrılık haberlerini samimi pozlarını paylaşarak yalanlayan ikili, bu kez ayrılık iddialarını doğruladı.

“Fikir Ayrılıkları Nedeniyle”

Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zamanla ortaya çıkan fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.”

Hayranlarını Üzen Haber

Kısa sürede Türkiye gündemine oturan bu gelişme, hayranlarını da üzdü. Gündeş ve Özdemir çifti, daha önce çıkan iddiaları reddetmiş olsalar da bu kez ayrılık kesinleşti.