Geçen yıl Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Çift sessiz sedasız boşandı. Ünlü şarkının neden boşandığı merak konusu olurken, son paylaşımı herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Ebru Gündeş resmen gençleşti.

BOŞANDI İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Gündeş, 4. kez nikah masasına oturmuştu. İş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Gündeş'in bu evliliği de sadece 1 yıl sürdü. Geçen aylarda sosyal medya hesabından boşanma kararını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim..."

Gündeş'in neden boşandığı merak konusu olurken, son paylaşımı ise herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren ünlü şarkıcı tarzı ve saç şekliyle resmen gençleşti.

EŞİNE NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir gözaltına alınmıştı.